В Минобрнауки предложили выдавать общежития студентам только из нуждающихся семей

Глава ведомства предлагает пересмотреть порядок предоставления временного жилья обучающимся.

Министр образования РФ Валерий Фальков считает, что общежития следует выдавать студентам только из нуждающихся семей, а также тем учащимся, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Необходимо решать вопрос о том, чтобы общежития оставались только для малоимущих студентов, — цитирует министра Ura.ru.

Фальков отметил, что необходимость этого вызвана существенной разницей между ценами на проживание и затратами на содержание общежитий. Министр добавил, что в России должен быть продуман вариант еще одного вида жилья для студентов — «что-то отличное от общежитий, с разумной ценой».