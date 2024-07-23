В Минобрнауки предложили выдавать общежития студентам только из нуждающихся семей

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Глава ведомства предлагает пересмотреть порядок предоставления временного жилья обучающимся.

Министр образования РФ Валерий Фальков считает, что общежития следует выдавать студентам только из нуждающихся семей, а также тем учащимся, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Необходимо решать вопрос о том, чтобы общежития оставались только для малоимущих студентов, — цитирует министра Ura.ru. 

Фальков отметил, что необходимость этого вызвана существенной разницей между ценами на проживание и затратами на содержание общежитий. Министр добавил, что в России должен быть продуман вариант еще одного вида жилья для студентов — «что-то отличное от общежитий, с разумной ценой».

Вам будет интересно
В Минобрнауки предложили выдавать общежития студентам только из нуждающихся семей студенты, общежитие, Валерий Фальков
Российские школьники неожиданно высказались об отмене ЕГЭ
Согласно результатам опросов, большинство выпускников не поддержало отмену такого формата проверки знаний.  Больше половины опрошенных школьников выступили против отмены Единого государственного...
20.07.2024 198
Автор