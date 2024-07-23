Госдума ужесточила наказание за пропаганду наркотиков

Госдума приняла пакет законопроектов, которыми ужесточается ответственность за пропаганду наркотиков, а также культивирования наркосодержащих растений.

Поправки вводят штрафы до 600 тыс. руб. за распространение без маркировки произведений литературы и искусства, в которых есть информация о наркотиках. При этом произведения не подпадут под действие закона, если наркотики «составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Также под запретом не окажутся произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.

Действие закона также не будет распространяться на медицинские, фармацевтические издания, научные и учебные издания (в том числе аудиовизуальные произведения), а также «материалы оперативно-разыскной деятельности».

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Пакетом законов также вводится ответственность за пропаганду наркотических веществ в интернете. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2025 года.