Александр Дрозденко осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Плодовое

Губернатор Ленобласти проверил работу нового ФОКа с бассейнами в поселке Приозерского района.

«Спортивный комплекс из трех бассейнов меняет у жителей Плодового настроение и отношение к своему населенному пункту», — прокомментировал глава региона.

Спортивно-оздоровительный комплекс с тремя бассейнами, раздевалками, спортзалом на шесть тренажеров, кабинетом для массажа, кафе, саунами и административными помещениями построен в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Строительство спорткомплекса стартовало в 2011 году и неоднократно срывалось из-за нестабильной работы подрядчиков. В октябре 2021 года процесс взял на контроль строительный блок Правительства области и к апрелю 2023 года полностью готовый объект был введен в эксплуатацию.

Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».