Девятилетняя девочка умерла в лесу Ленобласти

В лесном массиве возле Минаева Хутора в Приозерском районе погибла девятилетняя девочка. Вместе с 42-летней мамой 23 июля около 14:00 она отправилась в лес возле озера Лампушка.
Во время сбора ягод женщина потеряла из виду ребенка. На поиски отправились полицейские, кинологи, волонтеры, сотрудники Росгвардии и ГАИ.
В 20:10 в лесу в четырех километрах от деревни Раздолье найдено тело девятилетней девочки. Внешних признаков насильственной смерти криминалисты не выявили.
Обстоятельства смерти установит медицинская экспертиза. Известно, что у погибшей была нарушена координация. Она плохо разговаривала и передвигалась.
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