Жители Петербурга стали чаще покупать автомобили

За первые шесть месяцев 2024 года спрос на автомобили в Санкт-Петербурге вырос на 60 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В городе за это время зарегистрировано около 38 тысяч машин. Из них 6,5 тысячи куплены в июне. Самой популярной маркой в Санкт-Петербуржцев была LADA.

К концу полугодия на первое место вышел китайский Haval. Тройку лидеров замыкает Geely. Также аналитики утверждают, что серьезный рост по спросу отмечен у брендов TANK (+240 %) и Changan (+410 %).