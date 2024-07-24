Жители Пскова отправятся в колонию за хранение наркотиков в Ленобласти

Суд признал 35-летнего и 38-летнего жителей Пскова виновными в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере в Лодейнопольском районе.
Установлено, что мужчины действовали по предварительному сговору, запрещенные вещества приобрели в Архангельской области. Два вида наркотика массой 107,84 грамма и 5,81 грамма были спрятаны в салоне автомобиля одного из сообщников.
Злоумышленники признали свою вину частично. Суд назначил старшему 4 года лишения свободы, младший – 4,5 года.
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26.12.2022 3544