Жители Пскова отправятся в колонию за хранение наркотиков в Ленобласти

Суд признал 35-летнего и 38-летнего жителей Пскова виновными в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере в Лодейнопольском районе.

Установлено, что мужчины действовали по предварительному сговору, запрещенные вещества приобрели в Архангельской области. Два вида наркотика массой 107,84 грамма и 5,81 грамма были спрятаны в салоне автомобиля одного из сообщников.

Злоумышленники признали свою вину частично. Суд назначил старшему 4 года лишения свободы, младший – 4,5 года.