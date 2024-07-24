В Ленобласти задержали супругов, легализовавших более 4-х тысяч мигрантов

Преступную схему бизнеса местные жители организовали два года назад.

Полиция задержала супружескую пару из Волосовского района Ленобласти, легализовавшую в России за два года более четырех тысяч иностранцев. Для этого подозреваемые открыли три хостела, в которых фиктивно регистрировали мигрантов. По версии следствия, чета планировала открытие еще одной гостиницы для своей незаконной деятельности.

За весь период криминального бизнеса супруги незаконно легализовали в России более четырёх тысяч мигрантов. За свои услуги они получали от каждого «постояльца» порядка семи тысяч рублей, — указано в сообщении МВД по Петербургу и Ленобласти.

При обыске гостиниц и мест проживания супругов изъяты мобильные телефоны, компьютеры и документация. Также у главы семейства обнаружили солидный арсенал — ружье и боеприпасы к нему.