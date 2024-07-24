Госдума приняла в финальном чтении закон о выплате остатка маткапитала

Закрепить такое право на законодательном уровне ранее поручил президент России.

Депутаты Госдумы 24 июля приняли в третьем чтении законопроект, позволяющий российским семьям получить остаток средств материнского капитала. Об этом заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

Найти решение этого вопроса поручил Президент Владимир Владимирович Путин. Благодаря ему дополнительную поддержку получат более 730 тысяч семей, — сообщил он.

Претендовать на единовременную выплату смогут российские семьи, у которых осталось не более 10 тысяч рублей из средств маткапитала.