Суд продлил Блиновской содержание под стражей

Срок ареста блогера продлен еще на 3,5 недели.

«Королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, проведет под стражей до 19 августа. Такое решение 24 июля принял Мосгорсуд.

Постановлением Московского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении Блиновской Елене Олеговне меры пресечения в виде заключения под стражу, — указано в сообщении.

Как передает ТАСС, всего Блиновская заплатила в казну на данный момент порядка 230 миллионов рублей. Оставшаяся задолженность блогера — еще порядка 677 миллионов.