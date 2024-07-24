В США объяснили, почему Камала Харрис не должна стать президентом

Вице-президент ранее приняла ряд сомнительных решений, сказавшихся на национальной безопасности США.
Бывший федеральный прокурор США Рональд Зиверт назвал ненадежной кандидатуру Камалы Харрис.
Зиверт заявил, что именно Харрис способствовала завозу в США 15 миллионов нелегальных мигрантов, что повысило преступность в стране. Более того, политик пыталась сократить финансирование правоохранительных органов и и даже упразднить иммиграционную и таможенную службы.
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