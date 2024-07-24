«Корень жизни Руси — это Православие»: епископ Варнава обозначил сферы сотрудничества Ленобласти и Выборгской епархии

Сотрудничество епархии и 47-го региона охватит культурную, социальную сферу, а также взаимодействие в рамках поддержки участников СВО.

Накануне, 23 июля, в день памяти Коневской иконы Божией Матери губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и вице-губернатор Анна Данилюк посетили Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь. По итогам встречи было заключено соглашение о сотрудничестве 47-го региона и Выборгской епархии.

Как поделился Епископ Выборгский и Приозерский Варнава, соглашение знаменует большую работу по развитию социальной, культурной и религиозной сфер Ленинградской области.