«США – это огромный рынок допинга». WADA угрожает американскому спорту изоляцией

Автор: Сергей Агутин
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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька считает, что США и американское Антидопинговое агентство (USADA) могут попасть в спортивную изоляцию.

Информация о том, что в пробах выступавших в 2021 году китайских пловцов нашли запрещенный препарат, появилась 20 апреля 2024 года. В КНР подчеркнули, что следы препарата обнаружили на кухонном столе отеля, где ночевали атлеты. В WADA согласились с китайской стороной, пловцов допустили к участию в Олимпиаде.

В рамках сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже Витольд Банька предупредил, что в случае, если конфликт из-за дела о допинге китайских пловцов получит развитие, США изолируют от спортивной сферы.

«США – это огромный рынок для продажи и распространения допинга», – подчеркнул Витольд Банька

Глава WADA отметил, что этот факт можно считать доказанным в рамках сотрудничества WADA с правоохранительными органами других стран.

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