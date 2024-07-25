Врачи полностью вылечили пациента с ВИЧ в Германии

Немецкая клиника «Шарите» сообщила об излечении 60-летнего пациента с вирусом иммунодефицита человека. Мужчина получил положительный результат теста на ВИЧ в 2009 году.

После лечения он более пяти лет не проходил противовирусную терапию. За это время у него не проявились симптомы болезни, иммунная система работает нормально.

«Период безвирусного наблюдения, составляющий более пяти лет, указывает на то, что вирус ВИЧ действительно может быть полностью удален из организма пациента», – прокомментировал результаты профессор Олаф Пенак

На момент подготовки публикации известно о пяти случаях излечения от ВИЧ. Первый пациент также лечился в клинике «Шарите».