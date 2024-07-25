Иностранец развратил трех школьниц во Всеволожском районе

По подозрению в развращении троих детей из Янино-1 Всеволожского района 24 июля задержан 22-летний гражданин Таджикистана, не состоящий на миграционном учете.

В тот день в полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери в популярном мессенджере. Установлено, что подозреваемый растлил еще двух несовершеннолетних девочек.

Решается вопрос об уголовном деле. В отношении задержанного также составлен протокол за нарушение миграционного законодательства.