Почти 3 тысячи опасных предметов пытались пронести в здания судов Ленобласти с начала года

Автор: Гузель Галимова
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За семь месяцев 2024 года в суды Ленобласти пытались пронести 2 784 опасных предмета.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Ленобласти, в здания судов пытались пронести 334 боеприпаса, 18 единиц газового и травматического оружия и 20 электрошоковых устройств.

«Благодаря грамотным действиям судебных приставов по ОУПДС при осуществлении пропускного режима, граждане с опасными предметами в здания судов не допускались», — сообщили в пресс-службе УФССП по Ленобласти.
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С полным перечнем запрещенных к проносу предметов можно ознакомиться на стендах в зданиях судов.

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