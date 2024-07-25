Почти 3 тысячи опасных предметов пытались пронести в здания судов Ленобласти с начала года

За семь месяцев 2024 года в суды Ленобласти пытались пронести 2 784 опасных предмета.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Ленобласти, в здания судов пытались пронести 334 боеприпаса, 18 единиц газового и травматического оружия и 20 электрошоковых устройств.

«Благодаря грамотным действиям судебных приставов по ОУПДС при осуществлении пропускного режима, граждане с опасными предметами в здания судов не допускались», — сообщили в пресс-службе УФССП по Ленобласти.

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С полным перечнем запрещенных к проносу предметов можно ознакомиться на стендах в зданиях судов.