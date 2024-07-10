Мужчина получил молотком по голове в подъезде дома в Петербурге

В понедельник, 8 июля, в подъезде одного из домов по Ленинскому проспекту в Петербурге на мужчину напали с молотком.

На кадрах видно, как двое мужчин заходят в подъезд, после чего один из них достает молоток и бьет им второго по голове, после чего скрывается, прихватив с собой 270 тысяч рублей.

Видео: 47channel.ru

34-летний пострадавший сам обратился в скорую и полицию. У него зафиксировали ушибленную рану теменной области, закрытую черепно-мозговую и сотрясение. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Нападавшего вскоре задержали, им оказался 45-летнего уроженец Мурманска. Ранее он уже был судим за захват заложника и умышленное причинение вреда здоровью человека. Все обстоятельства случившегося выясняются.