Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год

Автор: Гузель Галимова
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Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней на следующий 2025 год.

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Фото: Минтруд России

Таким образом, россияне в 2025 году будут отдыхать:

  • с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года;
  • с 22 по 23 февраля;
  • с 8 по 9 марта;
  • с 1 по 4 мая;
  • с 8 по 11 мая;
  • с 12 по 15 июня;
  • со 2 по 4 ноября;
  • с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

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