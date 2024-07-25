Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней на 2025 год

Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней на следующий 2025 год.
Таким образом, россияне в 2025 году будут отдыхать:
- с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года;
- с 22 по 23 февраля;
- с 8 по 9 марта;
- с 1 по 4 мая;
- с 8 по 11 мая;
- с 12 по 15 июня;
- со 2 по 4 ноября;
- с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
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07.06.2024 230