В эту субботу до Выборга можно будет доехать в «туристическом вагоне»

В субботу, 27 июля, с Финляндского вокзала Петербурга в Выборг отправится «туристический вагон».

Ласточка с «туристическим вагоном» будет отправляться с вокзала в 9.30, сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

Чтобы попасть на экскурсию, нужно купить билет на саму «Ласточку» и оформить в 4 и 5 кассах на Финляндском вокзале услугу на экскурсию. Стоимость — 129 рублей. Количество участников ограничено количеством посадочных мест в вагоне.