В эту субботу до Выборга можно будет доехать в «туристическом вагоне»

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В субботу, 27 июля, с Финляндского вокзала Петербурга в Выборг отправится «туристический вагон».

Ласточка с «туристическим вагоном» будет отправляться с вокзала в 9.30, сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

Чтобы попасть на экскурсию, нужно купить билет на саму «Ласточку» и оформить в 4 и 5 кассах на Финляндском вокзале услугу на экскурсию. Стоимость — 129 рублей.  Количество участников ограничено количеством посадочных мест в вагоне.

Вам будет интересно
В эту субботу до Выборга можно будет доехать в «туристическом вагоне» Туристический вагон, Петербург, Ленобласть, Выборг
Комтранс Ленобласти напомнил, кому положен льготный проезд в электричках
В комтрансе напомнили, кто имеет право на льготный проезд на электричках в Ленобласти. Льготным проездом на пригородных поездах могут воспользоваться: ветераны...
23.07.2024 145
Автор