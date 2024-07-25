На отдых в Ленобласть приехали 98 школьников из Белгорода

В детском лагере «Профессионал» в Гатчинском районе Ленобласти стартовала третья летняя смена «Лагерь настоящих профессий».

Отдохнуть и укрепить свое здоровье здесь смогут 98 школьников из Белгорода. Для них подготовлена насыщенная программа с творческими вечерами, викторинами, квестами и мастер-классами, ориентированные на знакомство с различными профессиями. Также ребята побывают на экскурсиях в Петербурге и Ленобласти.