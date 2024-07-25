В Ленобласти открыт сезон охоты на пернатую дичь с подружейными собаками

В Ленобласти с 25 июля стартовал сезон охоты с подружейной собакой (островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами и спаниелями).

Данный вид охоты осуществляется в следующие сроки:

на болотно-луговую дичь — с 25 июля до 30 ноября;

на боровую дичь — с 5 августа по 5 января.

Напоминаем, что охота с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, у каждого должны быть соответствующие документы. У собаки обязательно должна быть справка или свидетельство о его происхождении, сообщают в комитете по животному миру Ленобласти.