В России могут ввести наказание за скручивание автопробега

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой ввести наказание за скрученный пробег на автомобилях, пишут «Известия».

По словам Выборного, поводом для обращения стали многочисленные жалобы от населения и обеспокоенность представителей автосообщества.

В 2023 году ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с предложением штрафовать за скручивание пробега физических лиц на суммы до 300 тыс. рублей, юридических лиц — до 1 млн. Однако законопроект так и не был внесен в Госдуму.

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По оценкам РОАД, доля продающихся машин со скрученным пробегом на вторичном рынке достигает 30-40% в зависимости от региона. Ежегодный ущерб потребителям и участникам рынка оценивается в 525 млрд рублей, заявили в ассоциации.