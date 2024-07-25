Павел Дуров удалил свой канал в Telegram

Что послужило причиной такого решения, неизвестно.

Основатель Telegram внезапно удалил личный аккаунт в мессенджере. На этом обратила внимания редакция «Лобушкин молнит».

Указывается, что ранее Дуров использовал никнеймы @onetimeusername, @wolf и @nerd, однако теперь по ним найти канал основателя мессенджера не выходит.

Дуров оставил только два своих канала «Павел Дуров» и Du Rove’s Channel, где бизнесмен рассказывает об обновлениях мессенджера.