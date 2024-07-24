Дуров передумал: в Telegram пропала монетизация на российских каналах

Функция была внедрена буквально пять дней назад, однако теперь оказалась недоступной.
У российских владельцев каналов в Telegram пропала возможность выводить средства от рекламы. На это обратило внимание агентство РИА Новости.
Как сообщает источник, из мессенджера в разделе «Статистика» исчезла возможность зайти в «Монетизацию».
Отметим, Telegram открыл доступ российским пользователям мессенджера к монетизации пять дней назад. Владельцы групп могли вывести до 50% дохода, полученного от рекламы.
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16.07.2024 142