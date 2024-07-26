Минздрав: в России женщины живут на 10 лет дольше, чем мужчины

Женщины в России живут на 10 лет дольше мужчин, сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.

«Число долгожителей в мире увеличивается, большая часть долгожителей — это женщины. Во всем мире женщины живут больше, чем мужчины, а в нашей стране они живут на 10 лет больше. Продолжительность жизни, по данным Росстата, у женщин уже составляет 78,7 лет», — передает «Интерфакс» слова Котовой.

Она пояснила, что среди причин преждевременной смерти у мужчин часто встречаются злоупотребление алкоголем и курение, которые у них в три раза распространеннее, чем у женщин. Также мужчин отличает рискованное поведение и отсутствие приверженности к профилактическим мероприятиям.