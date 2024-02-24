Ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,46 года

Автор: Гузель Галимова
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Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,46 года. Об этом сообщалось в презентации, представленной на форуме-выставке «Россия» министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

По его словам, это исторический максимум ожидаемой продолжительности жизни в России. При этом младенческая смертность также оказалась на самом низком уровне за всю историю России.

Ранее стало известно, что естественная убыль населения в России в 2023 году сократилась на 17,41%, составив 495,3 тыс. человек.

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15.02.2024 141
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