В выходные в Петербурге перекроют улицы из-за Главного военно-морского парада

На время проведения Главного военно-морского парада в Петербурге, 27 и 28 июля, вводятся временные ограничения в движение транспорта.

Как рассказали в комитете по транспорту Петербурга, 27 июля с 00.00 до 18.00 будет запрещена остановка на Троицкой площади. П.С. и Петровской набережной, Адмиралтейском проспекте, Английской набережной от Благовещенского моста до Сенатской площади. Движение также будет ограничено по Адмиралтейской, Дворцовой и Университетской набережным, по Конногвардейскому бульвару, на Исаакиевской площади вдоль первого дома по Вознесенскому проспекту.

С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту.