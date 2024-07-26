В выходные в Петербурге перекроют улицы из-за Главного военно-морского парада

Автор: Гузель Галимова
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На время проведения Главного военно-морского парада в Петербурге, 27 и 28 июля, вводятся временные ограничения в движение транспорта.

Как рассказали в комитете по транспорту Петербурга, 27 июля с 00.00 до 18.00 будет запрещена остановка на Троицкой площади. П.С. и Петровской набережной, Адмиралтейском проспекте, Английской набережной от Благовещенского моста до Сенатской площади. Движение также будет ограничено по Адмиралтейской, Дворцовой и Университетской набережным, по Конногвардейскому бульвару, на Исаакиевской площади вдоль первого дома по Вознесенскому проспекту.

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Фото: комитет по транспорту Петербурга

С полным перечнем ограничений можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту.

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23.07.2024 119
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