Банк России поднял ключевую ставку с 16 до 18 %

Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года решил повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 18 % годовых, сказано на сайте Центробанка.
В регуляторе зафиксировали, что инфляция ускорилась и складывается выше прогнозов.
«Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0 %. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 % в 2025 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем», – сообщают в Центробанке
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором рассмотрят вопрос о ключевой ставке, состоится 13 сентября 2024 года.
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