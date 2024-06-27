«Это просто все, это погибель»: в ЦБ заявили о возможной гибели экономики России из-за санкций

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин призвал использовать любые, даже непопулярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международных расчетов.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сделал соответствующее заявление на сессии Петербургского международного юридического форума.

«Надо сделать все, чтобы колеса крутились. То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным – там, не знаю, свопы, какие-то клиринговые системы, использование крипты – все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее. Потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель», – сказал Владимир Чистюхин (цитата по РБК)

Из-за западных санкций в начале 2022 года многие российские банки перестали проводить переводы в долларах и евро. В начале 2024 года ситуация с трансграничными платежами ухудшилась, некоторые банки Китая и Турции отказывали российским клиентам в проведении операций. Эксперты объясняли это возросшим риском вторичных санкций.

В июне ЕС и Великобритания ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — это российский аналог международной системы SWIFT, которая используется для передачи финансовых сообщений в том числе банками за рубежом.