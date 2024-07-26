Летние лагеря Ленобласти примут еще 200 детей из Белгородской области

Автор: Гузель Галимова
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Ленобласть увеличит квоту для приема детей из Белгородской области в оздоровительные лагеря на третью смену, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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Фото: t.me/drozdenko_au_lo

«В ближайшие дни ждём дополнительную группу из 200 ребят. С апреля Ленобласть приняла уже 400 юных белгородцев, отзывы хорошие, родителям так спокойнее», – написал Дрозденко в своем тг-канале

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