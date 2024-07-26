Дмитрий Патрушев: рекультивация на полигоне «Красный Бор» выполнена на 60%

С 2020 года по поручению Президента РФ в рамках нацпроекта «Экология» Минприроды и «Росатом» занимаются ликвидацией накопленного вреда на самых сложных объектах.
Мероприятия по рекультивации проходят в рамках нацпроекта «Экология» и позволят обеспечить принцип «герметичности» территории с полной ликвидацией последствий накопленного вреда окружающей среде. На эти цели правительство уже выделило 47 млрд рублей. С 2025 по 2028 год предполагается дополнительное выделение еще 46 млрд.
Напомним, что полигон был открыт в Тосненском районе в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. К моменту приостановления деятельности в 2014 году было размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности. В 2020 году объект передали из собственности Санкт-Петербурга в федеральную собственность.