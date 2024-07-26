Дмитрий Патрушев: рекультивация на полигоне «Красный Бор» выполнена на 60%

Автор: Кира Нагорная
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С 2020 года по поручению Президента РФ в рамках нацпроекта «Экология» Минприроды и «Росатом» занимаются ликвидацией накопленного вреда на самых сложных объектах.

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Фото: lenobl.ru
«Определенные результаты уже достигнуты. На полигон Красный Бор исторически свозились опасные отходы со всего Советского Союза. На данный момент его рекультивация выполнена на 60%. Работы должны быть продолжены, и они продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет», – сказал вице-премьер.

Мероприятия по рекультивации проходят в рамках нацпроекта «Экология» и позволят обеспечить принцип «герметичности» территории с полной ликвидацией последствий накопленного вреда окружающей среде. На эти цели правительство уже выделило 47 млрд рублей. С 2025 по 2028 год предполагается дополнительное выделение еще 46 млрд.

Напомним, что полигон был открыт в Тосненском районе в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. К моменту приостановления деятельности в 2014 году было размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности. В 2020 году объект передали из собственности Санкт-Петербурга в федеральную собственность.

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