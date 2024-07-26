Дмитрий Патрушев: рекультивация на полигоне «Красный Бор» выполнена на 60%

С 2020 года по поручению Президента РФ в рамках нацпроекта «Экология» Минприроды и «Росатом» занимаются ликвидацией накопленного вреда на самых сложных объектах.

«Определенные результаты уже достигнуты. На полигон Красный Бор исторически свозились опасные отходы со всего Советского Союза. На данный момент его рекультивация выполнена на 60%. Работы должны быть продолжены, и они продолжаются. И, учитывая масштабы, продлятся еще несколько лет», – сказал вице-премьер.

Мероприятия по рекультивации проходят в рамках нацпроекта «Экология» и позволят обеспечить принцип «герметичности» территории с полной ликвидацией последствий накопленного вреда окружающей среде. На эти цели правительство уже выделило 47 млрд рублей. С 2025 по 2028 год предполагается дополнительное выделение еще 46 млрд.

Напомним, что полигон был открыт в Тосненском районе в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. К моменту приостановления деятельности в 2014 году было размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности. В 2020 году объект передали из собственности Санкт-Петербурга в федеральную собственность.