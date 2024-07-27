В Ленобласти и Петербурге неделю будут проверять водителей большегрузов

На дорогах Петербурга и Ленобласти на следующей неделе будут проверять водителей грузовых автомобилей.

Как сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО, профилактическое мероприятие пройдет с 29 июля по 5 августа. Инспекторы проверят как самих водителей, так и автомобили на наличие неисправностей.

Кроме того, по 25 августа на территории двух регионов проходит акция «Безопасное лето». Автоинспекторы проводят беседы с детьми по правилам безопасного перехода проезжей части дороги, напоминают ПДД для велосипедистов, водителей СИМ и мопедов.