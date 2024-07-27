В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр

В ночь на субботу, 27 июля, в Париже прошла церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр.

Зажгли огонь Олимпиады трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мари-Жозе Перек и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер. Мероприятие состоялось в центре Парижа под проливным дождем.

Объявил об открытии Олимпиады президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь, глава МОК Томас Бах на церемонии открытия заявил, что Олимпийские игры проходят «в мире, разрываемом конфликтами». По его мнению, несмотря на это, «Олимпиада дает нам возможность объединить всех спортсменов мира».