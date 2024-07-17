Известны все российские спортсмены, которых МОК допустил до Олимпиады-2024

Автор: Анастасия Щербакова
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В списке всего 15 имен.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Олимпиады-2024 в Париже лишь 15 спортсменов из России. Все они представляют разные дисциплины.

Так, в итоговый список вошли:

♦ велоспорт: Алена Иванченко, Тамара Дронова, Глеб Сырица;
♦ плавание: Евгений Сомов;
♦ гребля: Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко;
♦ теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Елена Веснина;
♦ прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Все российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

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