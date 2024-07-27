Доля малоимущих среди жителей городов России в 2022 году составила 4,8%, сократившись почти в два раза с 2015 года, когда она составляла 8,4%.

Также снизился уровень бедности и среди жителей сел, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

По итогам 2022 года общий уровень бедности в РФ составлял 9%, в 2023 году показатель снизился до 8,5%. Доля малоимущего населения в общей численности населения городов на 2022 год составила 4,8%. В 2015 году показатель составлял 8,4%, в 2016 году — 8,3%, в 2017 году — 8,1%, в 2018 году — 7,1%, в 2019 году — 6,9%, в 2020 году — 5,8% и в 2021 году — 6%.