Набиуллина сообщила о максимальном за 16 лет перегреве экономики России

Автор: Сергей Агутин
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Набиуллина
Фото: Baltphoto.ru

Экономика России перегрета, и этот перегрев стал максимальным за последние 16 лет, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Перегрев – состояние экономики, при котором объем выпуска превышает потенциальный ВВП. То есть выпуск товаров и услуг, который может быть произведен экономикой из имеющихся ресурсов без быстрого роста цен.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, текущий перегрева в экономике России не наблюдалось с кризиса 2008 года. Объемы производства превысили свои возможности. Необходимо вернуться к сбалансированным темпам роста.

Банк России повысил 26 июля ключевую ставку до 18 %. Это первое в 2024 году ужесточение денежно-кредитной политики. В декабре 2023 года ставка была установлена на уровне 16 %.

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