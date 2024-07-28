Сергей Перминов о блокировке YouTube: Соблюдение норм и обычаев страны пребывания – базовая норма

До конца следующей недели в России намерены значительно замедлить скорость загрузки YouTube. При этом в Госдуме говорят, что «деградация» видеохостинга – мера, направленная против администрации ресурса, которая нарушает и игнорирует местное законодательство.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» рассказал, может ли это привести к полной блокировке YouTube в России.

«Соблюдение норм и обычаев страны пребывания – базовая норма, фундаментальная рамка для трансграничного взаимоотношения. Такой предохранитель от посягательств на суверенитет и вмешательств во внутренние дела, нарушений конкуренции. И, да, наш гражданин заинтересован в защите своих интересов и данных от нерегулируемых воздействий», – рассказал Сергей Перминов

Требования, которые касаются электронных сервисов, не являются исключением.

«Можете представить себе суверенное государство в современном мире, которое не осознает соответствующие риски и не стремится предотвратить эти сценарии? Несомненно, структуры, которые действуют на территориях за пределами своей «домашней» страны, должны это учитывать», – отметил Сергей Перминов

Сенатор считает, что в ситуации с видеохостингом вопрос имеет ряд измерений: политизированная позиция материнской компании, технические аспекты. Негибкость и желание выстроить работу на схемах, которые призваны обойти законное регулирование, не являются решением ситуации. Деградация же подходов сервиса поддержит прогресс других, более стабильных решений на рынке.