Сергей Перминов о блокировке YouTube: Соблюдение норм и обычаев страны пребывания – базовая норма

До конца следующей недели в России намерены значительно замедлить скорость загрузки YouTube. При этом в Госдуме говорят, что «деградация» видеохостинга – мера, направленная против администрации ресурса, которая нарушает и игнорирует местное законодательство.
Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» рассказал, может ли это привести к полной блокировке YouTube в России.
Требования, которые касаются электронных сервисов, не являются исключением.
Сенатор считает, что в ситуации с видеохостингом вопрос имеет ряд измерений: политизированная позиция материнской компании, технические аспекты. Негибкость и желание выстроить работу на схемах, которые призваны обойти законное регулирование, не являются решением ситуации. Деградация же подходов сервиса поддержит прогресс других, более стабильных решений на рынке.