Тела трех сестер обнаружили в квартире в Петербурге

В Петербурге расследуют странную смерть трех родных сестер.

Тела мертвых женщин 35, 29 и 19 лет обнаружил их брат в квартире дома на Комендантском проспекте. Медики сделали предварительное заключение, что сестры скончались около двух недель назад. Повреждений и признаков насильственной смерти на их телах нет.

Известно, что сестры два месяца назад отказались от еды, не выходили на улицу и в свои комнаты никого не пускали. Предполагается, что женщины состояли в секте.