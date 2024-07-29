Тела трех сестер обнаружили в квартире в Петербурге

В Петербурге расследуют странную смерть трех родных сестер.
Тела мертвых женщин 35, 29 и 19 лет обнаружил их брат в квартире дома на Комендантском проспекте. Медики сделали предварительное заключение, что сестры скончались около двух недель назад. Повреждений и признаков насильственной смерти на их телах нет.
Известно, что сестры два месяца назад отказались от еды, не выходили на улицу и в свои комнаты никого не пускали. Предполагается, что женщины состояли в секте.
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