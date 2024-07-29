Россиян предупредили о фейковом приложении крупного российского банка в AppStore

Автор: Анастасия Щербакова
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Граждан призывают более внимательно скачивать приложения на свои устройства.

На просторах AppStore появилось фейковое приложение Т-Банка под названием Т Банк: ProjectFlow. Сервис является мошенническим, после его установки и внесения данных пользователи рискуют лишиться денежных средств и персональной информации.

Чтобы обезопасить свои личные данные и деньги, не устанавливайте незнакомые приложения, изучайте отзывы, а также используйте браузеры с протоколами TLS, которые обеспечивают защиту в интернет-пространстве.

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