В четырех районах Петербурга с улиц полностью уберут самокаты

С 1 августа парковка самокатов в центре города будет под запретом.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее парковку средств индивидуальной мобильности в четырех районах города.
Так, с 1 августа самокаты пропадут с тротуаров в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах, стало известно «Фонтанке«.
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