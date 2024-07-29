В четырех районах Петербурга с улиц полностью уберут самокаты

Автор: Анастасия Щербакова
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С 1 августа парковка самокатов в центре города будет под запретом.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, запрещающее парковку средств индивидуальной мобильности в четырех районах города.

Так, с 1 августа самокаты пропадут с тротуаров в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах, стало известно «Фонтанке«.

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25.07.2024 120
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