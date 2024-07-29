Если незнакомец пытается заставить вас принять срочное решение и ввести в панику, это явный признак попытки обмана.

Формулировки во время телефонного разговора с незнакомцами, заставляющие принять быстрое решение и вводящие в панику, выдают мошенника. Об этом предупредил депутат Госдумы Антон Немкин.

Так, если незнакомец пытается запугивать вас блокировкой счета и уголовным делом, стоит сразу бросать трубку.

Например, мошенники могут говорить: «Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию», или «На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам». Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания, — заявил депутат в беседе с РИА Новости.