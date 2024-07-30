Ленобласть перечислила в бюджет России за лес 1,4 млрд рублей

Регион вошел в топ-3 регионов страны по поступлению лесных доходов в федеральный бюджет.

«За этими цифрами – строго выстроенная система управления лесами Ленобласти. У нас порядка 90% леса в аренде. Это значит, что нет бесхозного леса. С арендаторами мы сажаем леса, сохраняем их от вредителей, черных лесорубов, пожаров, создаем жителям и гостям региона условия для посещения лесов. У нас в лесу есть хозяин, и это дает свои результаты», – прокомментировал зампред правительства Ленобласти Олег Малащенко.

По итогам 2023 года Ленинградская область заняла 4-е место в рейтинге Рослесхоза по управлению лесами.

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За последние 5 лет отмечается значительное снижение количества лесных пожаров. Но … напомним, что в большинстве случаев, инициатором лесных возгораний являются любители пикников, рыбаки, дачники и туристы. На возникновение огня влияют непотушенные сигареты, горящие спички и костры, оставленные без присмотра. Также причиной пожара в лесу могут стать электрические разряды во время грозы, самовозгорания торфяного настила и сельскохозяйственное сжигание сухой прошлогодней травы в период жары.

Бороться с лесным пожаром в одиночку нельзя. Первым делом, увидев возгорание в лесной местности, следует немедленно позвонить по телефонам «112» или «01». А затем убедиться, что вам ничего не угрожает. Желательно отойти в противоположную от дыма сторону и уйти туда, где пожар не сможет до вас добраться.