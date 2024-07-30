Россиянам напомнили о штрафах за хранение в подвалах заготовок

Автор: Сергей Агутин
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Рубли
Фото: Baltphoto.ru

Хранение заготовок и консервации в подвалах многоквартирных домов может грозить административной ответственностью за самовольное использование подвалов. Об этом РИА «Новости» сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Хранящиеся в подвале заготовки могут привести к антисанитарным условиям, привлечь грызунов и насекомых. За порчу жилых помещений или их оборудования, либо использование не по назначению предусмотрен штраф до 1,5 тысячи рублей.

Жильцы могут самостоятельно преобразовать подвал в кладовые. Но нужно провести собрание собственников, разработать проект переустройства, согласовать его с соответствующими инстанциями. Затем зарегистрировать новые помещения в Росреестре.

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