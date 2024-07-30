Всех желающих приглашают подать заявки на «Ленинградский гектар»

Комитет по АПК Ленинградской области начинает прием заявок на получение сельскохозяйственного гранта

Грант предполагает получение на льготных условиях земельного участка до 10 га в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах и 3 млн рублей. В списке для распределения — 125 участков общей площадью порядка 500 га.

Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы «Дальневосточный гектар» и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе. С начала 2019 года победителями признаны 55 проектов, распределено более 300 га сельхозземель, сумма выплаченных грантов – 153 млн рублей.

Прием заявок на участие в отборе осуществляется на бумажном носителе в комитете по АПК области с 30 июля до 28 августа 2024 года.

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Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.