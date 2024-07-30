Экс-директор «Центра энергосбережения Ленобласти» отделался условным сроком за взятку

Автор: Гузель Галимова
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Суд огласил приговор бывшему директору ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области» Павлу Дудкевичу.

Дудкевича признали виновным в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в декабре 2021 года экс-директор получил взятку от главы компании «Энергоальянс» в виде незаконного оказания услуг имущественного характера на сумму свыше 356 тысяч рублей. В обмен Дудкевич оказывал общее покровительство и попустительство по службе.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый заключил досудебное соглашение и полностью выполнил его условия. Суд назначил Павлу Дудкевичу наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Также он выплатит штраф в размере 1 068 600 рублей и два года не сможет занимать управленческие должности в сфере топливно-энергетического комплекса.

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26.07.2024 110
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