Движение электричек между Россией и Белоруссией возобновляется с 1 августа

Пригородное приграничное сообщение будет организовано с 1 августа от Смоленска до станций Заольша и Осиновка, расположенных на территории Республики Беларусь, и обратно.

Полный разовый билет по маршруту Смоленск — Заольша обойдется в 213 рублей, Смоленск — Осиновка — 244,6 рубля, рассказали в ЦППК.

Билет в сторону Белоруссии можно оформить в кассе или в поезде у кассира-контролера. Проезд оплачивается в российских рублях и на территории Российской Федерации. В обратном направлении оплата также производится в рублях — при пересечении границы в поезде у кассира-контролера. Также можно оформить билет в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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Ранее пригородные поезда между Республикой Беларусь и Российской Федерацией уже курсировали по маршрутам Орша — Красное и Витебск — Рудня. Их движение было приостановлено в 2020 году в связи с covid-ограничениями.