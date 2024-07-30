«Яндекс» может впервые за всю историю корпорации выплатить дивиденды

Решение об этом будет принято по итогам заседания совета акционеров.

Российская корпорация «Яндекс» может начать выплаты дивидендов. Если соответствующее решение будет принято общим советом акционеров, это произойдет до конца октября.

Компания полагает, что в будущем сможет платить дивиденды на полугодовой основе при условии, что совет директоров сделает соответствующие рекомендации и решение об объявлении дивидендов будет принято общим собранием акционеров, — заявили в Яндексе.

Рекомендованные компанией дивиденды составят 80 рублей на одну акцию.