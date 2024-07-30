Незаконную рубку деревьев пресекли в заказнике «Кургальский»

Инспекторы Дирекции ООПТ Ленинградской области поймали в заказнике «Кургальский» 53-летнего нарушителя, незаконно спиливавшего деревья.
До прибытия инспектора мужчина успел срубить березу и ольху. Нанесенный лесу ущерб специалисты оценили в 41 тысячу рублей. В отношении браконьера заведено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений.
Рубка деревьев на особо охраняемых природных территориях запрещена. Нарушителям грозит уголовная ответственность, штраф, обязательные или исправительные работы, лишение свободы до двух лет.
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