В России выявлены еще три случая заболевания лихорадкой Западного Нила

По имеющимся данным, люди могли заразиться вирусом во время отдыха у водоемов.

Роспотребнадзор обнаружил еще три случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Патоген был выявлен у троих жителей Рязанской области.

Как сообщили в ведомстве, специалисты провели исследование комаров, обитающих в местах отдыха и проживания инфицированных. Анализы показали отсутствие возбудителя лихорадки.

При этом Роспотребнадзор все же решил провести обработку прибрежных зон водоемов от личинок насекомых. Процедуры осуществляются на территориях в радиусе трех километров от мест пребывания пациентов.