В России выявлены еще три случая заболевания лихорадкой Западного Нила

По имеющимся данным, люди могли заразиться вирусом во время отдыха у водоемов.
Роспотребнадзор обнаружил еще три случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Патоген был выявлен у троих жителей Рязанской области.
Как сообщили в ведомстве, специалисты провели исследование комаров, обитающих в местах отдыха и проживания инфицированных. Анализы показали отсутствие возбудителя лихорадки.
При этом Роспотребнадзор все же решил провести обработку прибрежных зон водоемов от личинок насекомых. Процедуры осуществляются на территориях в радиусе трех километров от мест пребывания пациентов.
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20.07.2024 1002