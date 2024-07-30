Согласно данным компании Positive Technologies, специализирующейся на информационной безопасности, Россия занимает первое место по числу слитых в даркнет баз данных компаний.

Доля российских объявлений на теневых форумах составляет около 10%, утверждает портал «Ведомости». В пятерку лидеров также вошли США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%),

Как рассказали изданию в компании Positive Technologies, слитые базы данных содержат персональные сведения клиентов компаний, а также их коммерческую тайну. Еще один источник издания утверждает, что только за первую половину этого года в теневую часть интернета попали 150 баз данных российских организаций. Около 30% из них принадлежат компаниям, специализирующимся на онлайн-торговле.

Общее количество строк пользовательских данных, оказавшихся в утечках, составило 200,5 млн.