Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

Событие сопровождалось сразу несколькими громкими скандалами.
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп раскритиковал организаторов Олимпийских игр в Париже. Политик назвал позором то, что происходило на церемонии открытия соревнований.
Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором, — заявил Трамп в беседе с Fox News.
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