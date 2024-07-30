Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

Автор: Анастасия Щербакова
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Событие сопровождалось сразу несколькими громкими скандалами.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп раскритиковал организаторов Олимпийских игр в Париже. Политик назвал позором то, что происходило на церемонии открытия соревнований.

Я человек очень широких взглядов. Но то, что они сделали, было позором, — заявил Трамп в беседе с Fox News.
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